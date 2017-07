Aktivitäten des Fördervereins

Der Förderverein „Seniorenzentrum Breberen ist sozial“ wurde vor acht Jahren ins Leben gerufen und hat es sich zum Ziel gesetzt, den sozialen Zusammenhalt zwischen den Generationen zu fördern. Der Verein unterstützt die Nachmittagsbetreuung in Schulen oder die Teilnahme – meist sozial benachteiligter – Kinder und Jugendlicher am Musik- oder Sportunterricht. Spender sind in erster Linie Mitarbeiter der Heinrichs Gruppe. Sie spenden jeden Monat einen Euro ihres Gehalts. Familie Heinrichs zahlt den gleichen Betrag noch einmal und verdoppelt die Summe dadurch. Mehr Infos gibt es unter www.generation-hilft.de.