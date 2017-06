Geilenkirchen.

Zu den Traditionen der St.-Petri- und Pauli-Schützenbruderschaft in Immendorf zählt, dass nur alle zwei Jahre ein König ausgeschossen wird. Und so durfte Michael Kappes mit seiner Königin Sabine bei der Sommerkirmes am Wochenende ein zweites Mal als Regent durch den Ort ziehen.