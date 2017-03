Gangelt.

In Glockenklangnähe können Gangelter demnächst seniorengerecht ihren Ruhestand genießen. Die Bauherrengemeinschaft Christian und Matthias Conzen aus Gangelt plant in Zusammenarbeit mit dem Hückelhovener Architekturbüro Wolfgang Emondts auf 21.500 Quadratmetern gleich hinter der Gangelter Stadtmauer auf einer Ackerfläche an der B56 ein Wohn-Quartier für Senioren.