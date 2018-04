Geilenkirchen-Teveren - In diesem Jahr rollen Bagger nach Teveren

Geilenkirchen-Teveren.

Insgesamt 1,1 Kilometer Regenwasserkanal müssen verlegt werden, wenn der erste Bauabschnitt in der Fliegerhorstsiedlung Teveren in Angriff genommen wird. Westlich der Lilienthalallee sollen zunächst in der Möldersstraße, Bölckestraße, Beckstraße und Richthofenstraße neue Kanäle und Straßendecken erneuert werden.