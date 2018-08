Gangelt.

In den beiden großen Orten der Gemeinde Gangelt ist das Interesse an Baugrundstücken ungebrochen groß. In Birgden, dem einwohnerstärksten Ort, arbeitet man an gleich zwei Plänen. Im „Jankerfeld II“ geht es um eine Erschließung mit rund 37 Grundstücken, hier ist die Ausschreibung in Vorbereitung.