Geilenkirchen.

Eine Riesenportion Spaß schenkten die rund 500 Zugteilnehmer den vielen Jecken am Straßenrand beim Rosenmontagszug in Würm ein. Schon bei der Aufstellung in Leiffarth ging es bei den beteiligten Tanzgruppen so richtig zur Sache. Da flogen bei den feschen „M&M’s“ ordentlich die Haare, und der Straßenbelag wurde auf seine Tanzeignung hin getestet.