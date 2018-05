Übach-Palenberg - Im Übach-Palenberger Freibad stehen wieder die Familientage an

Übach-Palenberg.

Am Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, verwandelt sich das weitläufige Außengelände des Ü-Bades wieder in ein Spieleparadies für Groß und Klein. Bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen finden dann die diesjährigen Übach-Palenberger Familientage (ÜPF) im Freibad in Übach-Palenberg statt. Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten sind an beiden Tagen von 13 bis 18 Uhr.