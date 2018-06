Gangelt-Hastenrath.

Die Kirmes der St.-Josef-Schützenbruderschaft Hastenrath stand unter einem besonderen Stern. Zum letzten Mal präsentierte sich Rebekka Sube-Gerads als Schützenkönigin der heimischen Bevölkerung. Bei den Dekanatsschützenfesten in Schierwaldenrath und Isenbruch ist sie zwar noch als Vertreterin der Bruderschaft in Amt und Würden, aber einige Wochen später brichtin Hastenrath eine neue Schützen-Ära an.