Geilenkirchen-Teveren.

Immer wieder sorgen sich Eltern um ihre Kinder und mahnen Brandschutzmaßnahmen in Geilenkirchener Schulen an. Im September 2015 berichteten wir über die Ängste von Eltern, deren Kinder die Katholische Grundschule Geilenkirchen besuchen. Dort funktionierte der Feueralarm seit dem Jahr 2012 nicht in allen Klassen und auch nicht in der Turnhalle.