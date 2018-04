Geilenkirchen.

In der Geilenkirchener Stadtverwaltung rumort es ganz gewaltig. Bereits in seiner Haushaltsrede hatte der Fraktionschef der Grünen, Jürgen Benden, den Finger in die Wunde gelegt: „Oft, sehr oft, weiß die erste Etage nicht, was die zweite gerade macht, und die geheimnisvollen Aktivitäten der zweiten Etage dringen dann natürlich nicht bis zur dritten oder vierten Etage durch.“