IKV Teveren startet in die Session

Geilenkirchen-Teveren. Der Internationale Karnevalsverein (IKV) Teveren macht auf seine Termine in der diesjährigen Session aufmerksam.

Bereits am kommenden Samstag, 7. Januar, findet die große Galasitzung in der Royal Canadian Legion, Kirchstr. 14 in Teveren, statt. Beginn ist um 20.11 Uhr. Am Sonntag, 8. Januar, beginnt am selben Ort um 15.11 Uhr die Kindersitzung.

Kostümball in der Grundschule

Für Samstag, 25. Februar, dürfen Karnevalsjecken sich auf den Kostümball in der Turnhalle der Teverener Grundschule freuen. Hier wird auch eine Live-Band spielen. Beginn ist um 20.11 Uhr. Am Montag, 27. Februar, startet um 14.11 der Rosenmontagszug mit anschließender Karnevalsparty in der Turnhalle der Grundschule Teveren.

Kartenvorverkauf ist bei Metzgerei Plum in Teveren und bei Michaela Gerards Sturm unter Telefon 02451/9089254 sowie per E-Mail an mgerards-sturm@gmx.de. Anmeldungen für den Rosenmontagszug sind auch dort sowie auf der Webseite möglich.