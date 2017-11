Geilenkirchen.

Mit dem Gedenken an die verstorbenen Kollegen eröffnete der Vorsitzende des Regionalforums, Franz-Josef Küppers, eine eindrucksvolle Jubilarehrung der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) in der Alsdorfer Stadthalle. Insgesamt 131 Jubilare mit der Zugehörigkeit von 25 bis 75 Jahren standen zur Ehrung an.