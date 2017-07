Namenssuche: Wie sollen die Elch-Zwillinge heißen?

Die Elch-Zwillinge im Tierpark haben bisher noch keine Namen. Aber das soll sich jetzt ändern.

Natürlich ist die Namensgebung schwierig, da man noch nicht weiß, ob es sich bei den beiden um Jungs, Mädchen oder gar ein Pärchen handelt.

Der Wildpark Gangelt setzt deshalb ganz auf die Kreativität unserer Leserinnen und Leser.

Schicken Sie uns doch bitte Ihre Namensvorschläge für den tierischen Elch-Nachwuchs per Postkarte an: Geilenkirchener Zeitung, Redaktion, Haihover Straße 50, in 52511 Geilenkirchen oder per E-Mail an: lokales-geilenkirchen@zeitungsverlag-aachen.de.

Dem Namenspaten winkt eine Familientageskarte für den Wildpark und eine exklusive Führung mit Tierpfleger Florian Wilde zu den Elchen.