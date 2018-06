Geilenkirchen.

Die Stadt Übach-Palenberg plant zwei neue Baugebiete. Diese Information bestätigte das Rathaus im Nachgang zum nicht-öffentlichen Teil der Bauausschusssitzung vergangene Woche, in deren Rahmen Planungsleistungen vergeben wurden. Eines der Baugebiete wird an der Straße Auf der Höhe liegen, die zurzeit noch Marienberg in Richtung Scherpenseel abschließt.