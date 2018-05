Geilenkirchen - Hospizdienst will Lebenslust und Freude bis zur letzten Minute geben

Geilenkirchen. Es herrscht die landläufige Meinung, schwer kranke und sterbende Menschen bekämen „nichts mehr mit“ – womöglich wird ihr Zustand als „dahinvegetieren“ bezeichnet. Die Meinung lautet, es drehe sich entweder alles um die Krankheit oder „die Menschen schlafen nur“ noch.

Diese Annahmen stimmen nicht, sagen die Mitarbeiter vom Hospizdienst Camino. In der letzten Lebensphase – und niemand weiß, wann sie für ihn beginnt, wie lange sie dauert und wann sprichwörtlich das „letzte Stündlein geschlagen“ hat – sei noch sehr viel Leben enthalten, das auch gelebt werden will. Jene letzte Lebensphase des Menschen beinhalte gar so viel Leben, wie man es sich als sehr aktiver Mensch kaum vorstellen könne. Auch Lebensfreude, Lebenslust und der Wunsch nach Teilhabe seien in dieser letzten Lebensphase noch sehr stark.

Freude am Frühling

Ein Beispiel aus dem Lebensbegleitungsalltag von Camino: Ein älterer, schwer kranker Herr wird von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin von Camino regelmäßig besucht. Vor seiner schweren Erkrankung und der gesundheitlichen Verschlechterung mit den körperlichen Einschränkungen war er sehr aktiv. Er ging jeden Morgen seine Runde spazieren, nahm an Aktivitäten des Altenheims teil und lebte sein, nach seinen Möglichkeiten, aktives Leben.

Dann jedoch kamen mehrere körperliche Gebrechen und machten es ihm unmöglich, alleine hinaus zu gehen, um die Natur zu genießen.

Zu diesem Zeitpunkt kommt die ehrenamtliche Mitarbeiterin von Camino ins Spiel. Sie nimmt den Herrn mit auf große Spazierrunden. Gemeinsam erfreuen sie sich an der aufkeimenden Natur. Der ältere Herr genießt die Frühlingsluft, erfreut sich an jeder Blüte und an der Frühlingssonne.

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin kann ihm seine letzten Tage so besonders gestalten, dass er sehr gut gehen kann und mit einem Lächeln auf den Lippen friedlich verstirbt.

Aus diesem Grunde wählen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Camino für die Beschreibung ihrer Arbeit das Wort Lebensbegleitung statt Sterbebegleitung.

Wer die Arbeit von Camino unterstützen möchte, in welcher Form auch immer, kann sich gerne melden unter Telefon 02451/72763, oder per E-Mail: kontakt@camino-hospiz.de.