Gangelt - „Heute bei dir“-Tour: Kirche ist nicht langweilig

Gangelt.

Die so genannte Küchentisch-Tour ist ein Begegnungsformat im Rahmen der „Heute bei dir“-Tour, die der Aachener Bischof Helmut Dieser angestoßen hat, um über den Glauben und die Kirche ins Gespräch zu kommen. Wer mag, kann Bischof Dieser, die Weihbischöfe oder den Generalvikar zu sich nach Hause einladen und mit ihnen reden, über das, was ihm an der Katholischen Kirche gefällt oder auch nicht gefällt.