Geilenkirchen.

Bei Burg Trips ist die Wurm Anziehungspunkt vieler Naturfreunde, Wanderer und Radfahrer. Hier befindet man sich in einer wahren Idylle, die man zu jeder Jahreszeit genießen kann. Wirft man einen Blick in die landschaftlich so reizvolle Umgebung, fällt sicherlich nur den wenigsten auf, dass die Wurm wie mit einem Lineal gezogen ziemlich gerade im Schatten der altehrwürdigen Burgmauern dahinfließt.