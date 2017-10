Interesse in Bevölkerung und Medien ist gestiegen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) unterhält ein phänologisches Beobachtungsnetz mit circa

1200 ehrenamtlichen Beobachtern im gesamten Bundesgebiet. Zusammen mit den 45 hauptamtlichen Stationen des DWD wird dadurch etwa die wetterdienstliche Beratung der Landwirtschaft sichergestellt.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des DWD, die für ihre Mühe eine Aufwandsentschädigung erhalten, beobachten die Entwicklung von wildwachsenden Pflanzen und Kulturpflanzen im Jahresablauf. Dies beginnt mit der Blüte der Haselnuss im Vorfrühling und endet mit dem Nadelfall der Lärche im Spätherbst.

Das phänologische Beobachtungsprogramm umfasst 48 Pflanzen. Insgesamt können in einem Jahr 168 Beobachtungen notiert und an den DWD geschickt werden. Welche Pflanze tatsächlich beobachtet wird, hängt natürlich von ihrem Vorkommen vor Ort ab. Die Felder für Sonnenblumen und Riesling etwa lässt Bernd Petzold stets frei.

Der DWD stellt in den vergangenen Jahren ein wachsendes Interesse der Bevölkerung und der Medien an Umweltproblemen fest. Grund ist natürlich der Klimawandel. „Da die Entwicklung der Pflanzen maßgeblich vom Klima gesteuert wird, lassen sich Klimaveränderungen anhand langer Datenreihen sehr gut erkennen“, sagt Saskia Pietzsch vom DWD. Und diese Datenreihen gehen bis in eine Zeit zurück, als noch niemand vom Klimawandel sprach.