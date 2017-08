Selfkant-Millen.

Bei vielen Heimatabenden ist der Lärmpegel im Festzelt ganz ordentlich. In Millen war das anders: Im Programm waren einige Festreden, dicht an dicht zwar, doch trotzdem kurz gehalten. Schirmherr Dr. Osman Djajadisastra sah im Ort nicht nur die Historie Millens als etwas Besonderes an, sondern auch die Vereine als Orte einer großen Gemeinschaft.