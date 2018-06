Übach-Palenberg/Geilenkirchen - Haben Sie schon Leberwurst-Eis probiert?

„German Black Forest“ ist Eissorte des Jahres

Zur Sorte des Jahres 2018 hat der Verband der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland, Uniteis, die Eissorte „German Black Forest“ in Anlehnung an die Schwarzwälder Kirschtorte ernannt. „Jedes Jahr wird eine Eissorte einem Land gewidmet. Und in diesem Jahr war Deutschland dran“, erklärt Annalisa Carnio, Sprecherin von Uniteis.