Geilenkirchen - Grünen-Vorsitzender Felix Banaszak zu Gast im Bürgertreff

Geilenkirchen. Digitalisierung und Automatisierung sind Chance und Risiko zugleich, in jedem Fall aber stellen sie die traditionelle Organisation des Sozialstaats in Deutschland in Frage. Die soziale Schere droht ebenso auseinanderzudriften wie die Lebensverhältnisse zwischen den Regionen.

Um diese und anderen soziale Fragen geht es bei der „ZusammenhaltsTour“ des Landesvorsitzenden Felix Banaszak (B90/Die Grünen). Er besucht Menschen und ihre Projekte, die sich für den sozialen Zusammenhalt in NRW engagieren. Er sieht Akteure vor Ort als die relevanten Experten dafür, wie Sozialpolitik weiterentwickelt werden muss. Am Donnerstag, 29. März, besucht Banaszak von 11 bis 13 Uhr den Bürgertreff Geilenkirchen, Gerbergasse 23. Dort wird er sich aus erster Hand über die vielfältigen Aktivitäten der Ehrenamtlichen informieren.

Der „Bürgertreff“ arbeitet seit Oktober 2012 als Begegnungs-, Kommunikations-, Veranstaltungs- und Informationsstätte, hier engagieren sich rund 15 Ehrenamtliche auch für den sozialen Zusammenhalt in Geilenkirchen. Während der Öffnungszeiten besuchen den Bürgertreff regelmäßig rund 250 bis 300 Bürger monatlich.

Alle Angebote im Bürgertreff sind generations-, kultur- und milieuübergreifend und werden auch so angenommen. Der Bürgertreff bietet seit rund drei Jahren Sprachkurse für asylsuchende Menschen in Geilenkirchen an. Die Ehrenamtlichen bauen in einem niederschwelligen Deutschkurs erste Sprachbarrieren ab, begleiten die Flüchtlinge bei der Bewältigung ihrer Alltagsprobleme, bei Behördengängen oder bei der Wohnungssuche.

Auch vermitteln sie Inhalte der deutschen Kultur und des gesellschaftlichen Lebens. Einmal monatlich findet ein Sprachcafé statt, welches vermehrt auch Geflüchtete besuchen. Dies fördert das Miteinander zwischen der Bevölkerung und den neuzugezogenen Flüchtlingen.