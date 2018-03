Geilenkirchen - Großtauschtag der Philatelisten: „Alle auf Zack“

Großtauschtag der Philatelisten: „Alle auf Zack“ Von: red

Letzte Aktualisierung: 11. März 2018, 16:34 Uhr

Geilenkirchen. „Alle auf Zack“ heißt es am Sonntag, 18. März, wenn der Philatelistenverein Geilenkirchen zum Internationalen Frühjahrs-Großtauschtag in die Aula der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in der Pestalozzistraße 27 einlädt.