Geilenkirchen - Grenzlandtheater zu Gast in der Aula der Realschule Geilenkirchen

Geilenkirchen. Der Verein GK Kulturgut präsentiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Geilenkirchen die Aufführung „Cyrano de Bergerac“ des Grenzlandtheaters Aachen am Mittwoch, 2. Mai, um 20 Uhr in der Aula der Städtischen Realschule Geilenkirchen, Gillesweg 1.

Cyrano de Bergerac und Christian von Neuvilette lieben dieselbe Frau: Roxane. Was der eine zu viel hat, hat der andere zu wenig. Durch seine große Nase fühlt Cyrano sich entstellt, dafür kann er dichten. Christian ist mit Schönheit gesegnet, aber nicht besonders intelligent und poesielos.

Da Cyrano der jungen Liebe nicht im Weg stehen will, hilft er Christian mit seiner Dichtkunst, die Geliebte für sich zu gewinnen. Cyrano souffliert ihm Liebesschwüre. Seine Worte lassen die Angebetete zu heißer Liebe entbrennen, Roxane verliebt sich in Christian und erkennt erst viel zu spät, wer der wirkliche Verfasser der Liebesbriefe ist.

Rostands Klassiker „Cyrano von Bergerac“ verbindet komische, poetische und geistreiche Wortgefechte mit zutiefst menschlichen Handlungen. 1897 in Paris uraufgeführt, wurde das Stück mehrfach verfilmt und wird bis heute auf internationalen Bühnen gespielt.

Die Eintrittspreise betragen 24,30 Euro (ermäßigt 18,80 Euro) in Rang A, 21 Euro (ermäßigt 15,50 Euro) in Rang B. Vorverkaufskarten gibt es im Bürgerbüro Geilenkirchen, Rathaus, Markt 9, in der Buchhandlung Lyne von de Berg, Gerbergasse 5, in der Buchhandlung Gollenstede, Hochstraße 127, Heinsberg, und im Internet.