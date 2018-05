Übach-Palenberg-Frelenberg - Graffiti: Einst Schmiererei, heute Kunst

Übach-Palenberg-Frelenberg. Früher wurden Graffiti als Schmiererei abgetan, heute werden sie – sofern an dafür vorgesehenen Flächen zu sehen – als Kunst anerkannt. Ein guter Hinweis darauf, dass dieser lange Weg vollendet ist, ist wohl dann erbracht, wenn ein Leser gesetzten Alters sich in der Redaktion meldet und auf ein frisch entstandenes Graffito hinweist.

Das war am Dienstag der Fall. Der Leser, nach eigener Auskunft jenseits der 70, traf einige junge Männer an, wie sie sich an der Kantstraße/Ecke Gürzelweg in Frelenberg in ihrer Kunst übten, und kam mit ihnen ins Gespräch. Wie gut so eine legale Fläche angenommen werden kann, wäre doch ein Bildchen in der Tageszeitung wert, fand der Herr. Wir sind da seiner Meinung.

Die Mauer wurde 2009 für Sprayer freigegeben. Der Frelenberger würde sich freuen, wenn die Stadt nun auch den Rest des Eckchens, das schon länger keiner grundlegenden Pflege unterzogen wurde, in einen ebenso ansehnlichen Zustand brächte.