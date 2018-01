Geilenkirchen - GKV-Sitzung mit Volljaas und Op Kölsch

Geilenkirchen. Der Geilenkirchener Karnevalsverein (GKV) lädt ein zur Sitzung in der Aula der Realschule am Freitag, 2. Februar, um 19.49 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gerberhaus sowie bei den Vorstandsmitgliedern zum Preis von 13 Euro, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro. Gäste dürfen sich auf ein tolles Programm mit Volljaas, Jens Ohle, der Narren- und Piratengarde Vicht, Op Kölsch, Alex Seebald und den Tanzgruppen des GKV freuen.

Die Kindersitzung beginnt am Samstag, 3. Februar, um 14.11 Uhr, ebenfalls in der Realschule. Der Eintritt ist frei. Der Geilenkirchener Tulpensonntagszug rollt am 11. Februar um 10.11 Uhr ab Johann Plum Platz in Bauchem. Der Zugweg endet am Marktplatz, wo weiter gefeiert wird. Die Anmeldefrist endet für Wagen am 20., für Fußgruppen am 27. Januar.