Geilenkirchen - Gillrather Läufer haben gute Zeiten beim Marathon in Düsseldorf

Geilenkirchen. Mit großartigen Erfolgen kamen vier Läufer des Lauftreffs Gillrath und der DJK Gillrath aus Düsseldorf zurück, wo sie beim Marathon mit 4000 anderen angetreten waren.

Für Yvonne Erkens und Dieter Hamacher war es der erste Lauf über diese Distanz. Hamacher benötigte hervorragende 3:42:58 Stunden und wurde damit 71. der Altersklasse M55 und 957. aller Männer. Auch Yvonne Erkens erreichte überglücklich in 4:29:46 Stunden die Ziellinie, was für sie Platz 57 in der W40-Klasse und Platz 422 aller Frauen bedeutete.

Für Herbert Küppers war es ein Testlauf für die in Kürze anstehende Triathlon-Ironman-Distanz, der an der Seite von Dieter Hamacher und mit einer Endzeit von 3:42:33 Stunden als 132. der M50 erfolgreich verlief.

Achim Tholen schließlich trat innerhalb von drei Wochen zum zweiten Mal bei einem Marathonlauf an. Hatte er es in Rotterdam mit einer Zeit jenseits von drei Stunden und testweise noch vergleichsweise ruhig angehen lassen, erreichte er in Düsseldorf starke 2:48:15 Stunden und wurde damit 112. aller Männer und 14. der Altersklasse M40.