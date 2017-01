Giftverdacht: Wieder tote Bussarde bei Immendorf

Geilenkirchen. Im Feld zwischen Immendorf und Floverich sind am Montag die Kadaver von vier mutmaßlich vergifteten Mäusebussarden gefunden worden. Dies teilte am Dienstag das Komitee gegen Vogelmord mit. Spaziergänger hatten die toten Vögel am Morgen entdeckt und das Komitee gegen den Vogelmord über den Vorfall informiert.

Mitarbeiter des Veterinäramtes, des Komitees und Polizeibeamte sicherten vor Ort Spuren und stellten die toten Vögel sicher. Ein fünfter, noch lebender Bussard wurde mit starken Vergiftungssymptomen zu einem Tierarzt gebracht. Aufgrund der Fundumstände ist laut Axel Hirschfeld, Sprecher des Komitees gegen Vogelmord in Bonn, von einer gezielten Vergiftung auszugehen.

Spaziergänger und Hundebesitzer aus Immendorf und Floverich werden deshalb gebeten, auf Köder zu achten und weitere tote Greifvögel zu melden. Die vier am Montag geborgenen Bussarde werden zur Untersuchung in das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt in Münster gebracht. Ein Zeuge habe laut Hirschfeld beobachtet, wie einer der Bussarde von einem bereits toten Vogel gefressen hat und später verendet ist.

Die Polizei hat gegen die noch unbekannten Täter ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet.

Wie Axel Hirschfeld erklärt, habe es in den vergangenen Jahren im gesamten Kreis Heinsberg Dutzende Fälle von Vogelmord gegeben. In Immendorf seien es im Jahre 2013 gleich mehrere Fälle gewesen: Im Januar 2013 habe man drei tote Bussarde und einen toten Feldhasen gefunden. Bei der Untersuchung der Kadaver sei Carbofuran, ein verbotenes Insektizid, nachgewiesen worden.

Auch ein am 2. April 2013 in Immendorf gefundener toter Bussard sei nachgewiesenermaßen an Carbofuran verendet. Am 13. Januar diesen Jahres habe eine Vogelpflegerin aus Alsdorf einen Vogelkadaver mit Vergiftungserscheinungen bekommen. Auch dieser Vogel sei in Immendorf aufgefunden worden. Das Tier werde ebenfalls analysiert.

Zeugen, die wissen, wer oder was das Vogelsterben verursacht hat, werden gebeten, sich an die Polizei oder an das Komitee gegen Vogelmord, Telefonnummer 0228/665521, zu wenden. Auf die Frage, wer ein Interesse daran hat, Bussarde zu vergiften, erklärte Hirschfeld. „Wir kennen 60 Fälle, in denen die Täter verurteilt wurden. Meistens hat es sich um Jäger oder Tauben- und Geflügelzüchter gehandelt.“ Der Sprecher des Komitees erklärt aber auch: „Es gibt natürlich auch Jäger, die solch ein Vorgehen verurteilen und uns Hinweise geben.“