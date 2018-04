Übach-Palenberg.

Dr. Heiner Buschmann, niedergelassener Allgemeinmediziner in Übach-Palenberg, ist mit 64 Jahren der älteste von 15 Hausärzten in der Stadt. An Ruhestand denkt er noch nicht. Sicherlich liebt er seinen Beruf. Aber das alleine ist nicht der Grund. Für seine Praxis hat er noch keinen Nachfolger gefunden.