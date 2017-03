Gesund und lecker: Neues Programm des Mehrgenerationenhauses

Übach-Palenberg. Wie heißt es so schön: „Alles neu macht der Mai.“ Doch in diesem Jahr sind die Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses Übach-Palenberg, Konrad-Adenauer-Platz 1, bereits ein bisschen früher dran. Schon im April gibt es hier ein neues Programm für Kinder, Senioren und die ganze Familie.

In der Zeit vom 3. bis 13. April heißt es nämlich „Gesund und lecker“. Das beliebte Frühstücksbuffet im Seniorenzentrum wird in dieser Zeit gesundheitstechnischen Aspekten angepasst mit Obst, frischgepressten Säften und leckeren Broten. Außerdem gibt es auch Informationen zu Nährwerten, Vitamin- und Fettgehalt geben.

Am Donnerstag, 6. April, geht es dann im Erzählcafé um Bewegung, wenn es heißt: „Mehrgenerative Bewegungsspiele mit dem Fallschirm für Jung und Alt“. Die Aktionen mit einem großen Schwungtuch machen allen Spaß und erfordern keinerlei Vorkenntnisse oder besondere Fertigkeiten. Sie finden von 15 bis 16 Uhr statt. Im Anschluss kann man im Erzählcafé bei Kaffee und Kuchen zum gemütlichen Teil übergehen. Dann zeigt sich, dass Möhren im Kuchen durchaus eine Alternative zur Schokolade sind.

Auch im Rahmen der Kinderbetreuung in den Ferien im Jugendzentrum wird das Thema in der ersten Osterferienwoche fortgeführt. Hier dreht sich in dieser Woche alles um Ernährung, Natur, Spiel und Bewegung. Die hauptamtlichen Mitarbeiter haben sich mit ihrem Betreuerteam einiges einfallen lassen, um bei diesem Thema keine Langeweile aufkommen zu lassen.

Die Kinder können ebenfalls ein gesundes Frühstück erleben und werden auch selbst in der Küche aktiv, wenn sie für das mehrgenerative Osterfrühstück am 13. April verschiedene Leckereien für das Buffet vorbereiten. Außerdem gibt es einen großen Parcours, der allen Kindern die Teilnahme an allen Aspekten des Themas ermöglicht. Dazu gehören dann beispielsweise ein Geschmacksquiz oder auch Traumreisen und Yoga. Gesunde Aspekte der Mediennutzung werden an den Stationen am PC oder an der Playstation thematisiert.

Abschluss der Aktion ist dann am Gründonnerstag. Ab 9.30 Uhr findet im Seniorenzentrum das mehrgenerative Frühstück statt. Aufgrund der großen Nachfrage wird um Reservierung gebeten unter Telefon 02451/49369. Von 13.30 bis etwa 15 Uhr begeben sich Kinder, Betreuer und Eltern und Großeltern auf die große Ostereiersuche.

Zu der Suche werden noch Anmeldungen bis zum 10. April entgegengenommen (Telefon 02451/2781). Teilnehmen können Kinder in Begleitung eines Erwachsenen. Im Anschluss findet der Ausklang wieder im Rahmen des Erzählcafés von 15 bis 17 Uhr im Seniorenzentrum bei „Eiertitschen“ und Hefezopf statt.