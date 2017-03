Geschichtskurs von St. Ursula diskutiert mit Bernd Krückel im Landtag

Geilenkirchen. Ein Geschichtskurs der Jahrgangsstufe Q2 des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula in Geilenkirchen besuchte den Landtag in Nordrhein-Westfalen. In einer Führung und einer Multivisions-Schau erhielten die Schüler erste Eindrücke von der Landtagsarbeit.

In einem persönlichen Treffen mit Bernd Krückel gab der Landtagsabgeordnete den Schülern sowie den begleitenden Lehrern Maxine Trient und Dr. Alexander Holz einen Eindruck seiner Arbeit sowohl im Landtag als auch in seinem Wahlkreis. Insbesondere verwies er auf seine umfangreichen Ehrenämter, vor allem im caritativen Bereich. Eine Frage, die die Schüler besonders umtrieb, war die, was einen jungen Menschen bewegt oder bewegen könnte, politisch tätig zu werden.

Bernd Krückel erläuterte die Möglichkeiten, die es für junge Menschen in der Politik gibt, und versicherte, dass ihn die Meinung der Schüler vor allem zu Themen wie der Unterrichtsqualität, dem Unterrichtsstoff oder die Frage der Rückkehr von G8 zu G9 interessiert. Bei einem Gespräch mit der Schülervertretung des Gymnasiums hatte er bereits den deutlichen Wunsch verspürt, nach G9 zurückzukehren. Er sagte zu, nach der Landtagswahl diese Erfahrungen mit in die Umgestaltung einfließen zu lassen. Foto: Landtag / Marion Vossen