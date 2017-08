Geilenkirchen-Bauchem.

Am kommenden Wochenende, 5. und 6. August, beginnen die 32. Geilenkirchener Fußball-Stadtmeisterschaften im Heinrich-Cryns-Sportzentrum, Gastgeber ist Germania Bauchem. Weiter geht es dann am Wochenende des 12. und 13. August. Die Germania möchte bei diesem Turnier selbst eine gute Rolle spielen. Die Germania spielt zwar in der Kreisliga C, fühlt sich jedoch wie ein B-Ligist.