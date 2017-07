Geilenkirchen.

Von einer kleinen Veranstaltung kann längst nicht mehr die Rede sein. Die herzliche Atmosphäre bleibt aber: Der siebte NEW-Musiksommer in Geilenkirchen steht in den Startlöchern. Nach Mönchengladbach und Wassenberg kommt das Event am Samstag, 12. August, auf den Geilenkirchener Marktplatz.