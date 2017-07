Gangelt.

Die Gangelter Realschule und die Gemeinschaftshauptschule Gangelt-Selfkant ereilt das selbe Schicksal: Sie werden zum Ende des Schuljahres, also am Freitag, 14. Juli, aufgelöst. Bei der Verabschiedung der letzten beiden zehnten Klassen in den Räumen der Gesamtschule Gangelt hatten sich neben vielen Gästen auch ehemalige Lehrer und Schulleiter eingefunden.