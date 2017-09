Geilenkirchen.

„Winzerwein – der schmeckt fein!“ Vom Wahrheitsgehalt dieser Aussage überzeugten sich am Wochenende auf dem 13. Weinfest des Aktionskreises Geilenkirchen täglich rund 2000 Menschen. An den drei Tagen kamen so rund 6000 Besucher auf den Marktplatz. Bis tief in die Nacht hinein genossen sie die erlesenen Tropfen und bummelten am Sonntag zudem durch die geöffneten Geschäfte.