Geilenkirchen.

So richtig sonnig war es beim gestrigen Tulpensonntagszug auch in Geilenkirchen nicht. Doch das konnte die Laune der aktiven Narren und der Besucher kaum trüben. „Wir haben heute rund 470 Teilnehmer“, freute sich Udo Cüppers, der wie immer vorneweg fuhr und so den mehr als 20 teilnehmenden Gruppen eine freie Bahn verschaffte.