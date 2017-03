Geilenkirchen.

Fünf Kinder hat Waltraud Grosse großgezogen. Die älteste Tochter ist 25 Jahre alt, die jüngste ist elf. Eigentlich, so sollte man denken, müsste es besonders nach dem Auszug von drei Sprösslingen in ihrem Haus nun etwas ruhiger zugehen. Weit gefehlt: Helle Kinderstimmen erfüllen auch heute noch täglich die Räume. Die 50-Jährige ist nämlich Tagesmutter. Bis zu fünf Mädchen und Jungen hat sie täglich in ihrer Obhut.