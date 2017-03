Geilenkirchener Ortschaften sammeln Müll

Geilenkirchen. Alle interessierten Bürger sowie die Vereine und die Schulen der Stadt Geilenkirchen sind herzlich eingeladen, bei der diesjährigen Müllsammelaktion mitzumachen.

Die Stadt Geilenkirchen weist darauf hin, dass Handschuhe, Abfallsäcke und Abfuhrcontainer jeweils zur Verfügung gestellt werden. Anmeldungenzu den einzelnen Terminen nehmen die jeweiligen Ortsvorsteher gerne entgegen.

Die Müllsammelaktion findet an folgenden Terminen und Orten statt: Am Samstag, 4. März, in Beeck ab 9 Uhr, Treffpunkt ist vor der Gaststätte „Andre´s Alte Schmiede“und in Lindern ab 10 Uhr, Treffpunkt ist an der Sporthalle.

Am Samstag, 11. März, wird gesammelt in Hünshoven ab 10 Uhr, Treffpunkt ist am Wendeplatz in der Ruhrstraße und in Apweiler, Immendorf und Waurichen ab 10 Uhr, Treffpunkt ist am Kirmesplatz in Immendorf.

Gleich vier Termine finden am Samstag, 25. März, statt: in Gillrath, Nierstraß, Panneschopp und Hatterath ab 9.30 Uhr, Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus Gillrath; in Kraudorf, Nirm, Kogenbroich und Hoven ab 10 Uhr, Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus; in Prummern ab 10 Uhr, Treffpunkt ist an der alten Schule; und in Süggerath ab 9.30 Uhr, Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus.

Am Samstag, 8. April, findet die Müllsammelaktion statt in Bauchem ab 10.30 Uhr, Treffpunkt ist am Sportplatz der Gesamtschule; in Flahstraß, Honsdorf, Leiffarth, Müllendorf und Würm ab 10 Uhr, Treffpunkt ist am Sportplatz in Würm; in Grotenrath ab 10 Uhr, Treffpunkt ist an der alten Schule; in Hochheid, Rischden und Tripsrath ab 10 Uhr, Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus Tripsrath und in Teveren und Bocket am Samstag, 8. April, ab 10 Uhr, Treffpunkt ist am Sportplatz (Heidestadion).