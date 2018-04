Alle Eltern sind zur Versammlung eingeladen

Für Donnerstag, 19. April, 20 Uhr, lädt der Jugendamtselternbeirat alle Eltern in den Kindergarten St. Ursula ein. Rückblick auf die Ratssitzung, Rückblick auf die Arbeit des Jugendamtselternbeirates und ein Blick in die Zukunft stehen an diesem Abend auf der Tagesordnung.

Um den Tag der Kinderbetreuung am Montag, 14. Mai, geht es an diesem Informationsabend ebenso. Die Eltern wollen mit diesem Tag deutlich machen, was heute in den Kindertagesstätten geleistet wird und sich bei den Erzieherinnen für ihren Einsatz bedanken.