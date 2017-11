Geilenkirchen.

„Rolf“, der Ehrenamtspreis der SPD Geilenkirchen, wird am 5. Dezember im Saal Werden-Pongs in Immendorf zum dritten Mal vergeben. Rolf heißt Rolf, weil die Geilenkirchener Genossen an einen der Ihren erinnern möchten – an Rolf Justen, langjähriges SPD-Mitglied und viele Jahre stellvertretender Bürgermeister.