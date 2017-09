Geilenkirchen.

Aufgeschlossen, gesellig, kontaktfreudig und weltoffen, kurzum extrovertiert, ist sie. Und fröhlich ist sie. So bunt, schillernd und stimmungsvoll wie Nada Reinhardt ist, ist auch ihre Kunst. Das sieht man schon an ihrer Kleidung, an ihrem gehäkelten, überdimensionalen Schmuck, den sie in leuchtenden Farben präsentiert.