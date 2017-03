Geilenkirchen.

Lisanne Kappler ist eine ganz normale Geilenkirchener Bürgerin. Sie lebt mit ihren beiden Kindern und mit ihrem Mann in Bauchem. In einer Partei ist sie nicht aktiv. Dennoch ist sie nicht unpolitisch. So hofft sie auf einen fairen Handel, auf eine Verbesserung der Situation der Kleinbauern in der Dritten Welt und auf ein verändertes Konsumentenverhalten.