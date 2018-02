Geilenkirchen - Gedächtnistraining: Gemeinsam die grauen Zellen in Schwung bringen

Geilenkirchen. Wer seine grauen Zellen in Schwung bringen möchte, ist herzlich eingeladen, an den Präventiv-Kursen zum Gedächtnis- und Konzentrationstraining in Geilenkirchen teilzunehmen. Kirsten von Fürstenberg, Diplom-Sozialpädagogin, Coach und Beraterin steht den Teilnehmern der Kurse zur Seite.

Ganz ohne Stress und mit Spaß werden Merk- und Konzentrationsfähigkeit, Wahrnehmung und geistige Flexibilität gefördert. Im Einführungskurs erfährt man etwas darüber, wie das Gehirn funktioniert, und welche Techniken es gibt, um leichter Informationen zu speichern.

Wissenschaftliche Forschungen bestätigen, dass regelmäßiges Gedächtnis- und Konzentrationstraining – unabhängig vom Alter und Bildungsstand – zu einer Steigerung geistiger Fähigkeiten beiträgt und einen positiven Einfluss auf das körperliche und geistige Wohlbefinden ausübt. Als Ergänzung zum Einführungskurs gibt es noch einen Aufbaukurs.

Der Einführungskurs findet an acht Terminen jeweils donnerstags am 1. März, 8. März, 15. März, 22. März, 12. April, 19. April, 26. April und 3. Mai, jeweils von 10.30 bis 12 Uhr statt. Wer am Aufbaukurs teilnehmen möchte, muss an den gleichen Tagen schon um 8.45 Uhr vor Ort sein. Auch dieser Kurs dauert jeweils eineinhalb Stunden. Die Kurse finden statt im Pfarrheim Oase an St. Marien.

Anmeldung sind bis zum 25. Februar möglich unter Telefon 02451-9944739 (AB) oder per E-Mail: info@coaching-vonfuerstenberg.de. Die Kursgebühr beträgt 45 Euro.