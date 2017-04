Ganz Süggerath feiert: Maikirmes und Schützenfreundschaftsfest

Geilenkirchen-Süggerath. Die St. Martinus Schützenbruderschaft Süggerath lädt herzlich zu Maikirmes und Schützenfreundschaftsverbandsfest ein. Los gehen die Feierlichkeiten am Sonntag, 30. April, 20 Uhr mit der Veranstaltung „SüggeROCK“.

Hier spielen die Coverbands „Songs I Wish We Wrote“ und „Paint My Horse Green“. Am Freitag, 5. Mai, 18 Uhr werden die Maibäume aufgesetzt. Anschließend ist jedermann zum Ausklang im Festzelt eingeladen. Zum Ball der Majestäten am Samstag, 6. Mai, der gleichzeitig Festabend anlässlich des Schützenfreundschaftsverbandfestes ist, spielt die bekannte Band „Flamingo Boys“.

Der wichtigste Kirmestag ist natürlich der Sonntag. Nach dem Festhochamt im Festzelt um 9 Uhr mit anschließendem musikalischen Frühschoppen, startet am Nachmittag um 15 Uhr der große Festzug durch den Ort, an dem sich etliche befreundete Schützenbruderschaften beteiligen.

Es folgt der Dämmerschoppen mit Cafeteria, Kinderanimation, Preisfahnenschwenken und Siegerehrung. Die Kirmes endet schließlich am Montag mit einem Frühschoppen, der um 11 Uhr im Festzelt beginnt.