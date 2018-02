Geilenkirchen - Galaktisches Spektakel im Jugendzentrum Palenberg

Geilenkirchen. Wer schon immer mal Batman sehen wollte, der einen Hund streichelt, oder sich mit Darth Vader über dessen schweren Atem unterhalten wollte, war am Samstagnachmittag beim Besuch der „Cantina Troop“ im Städtischen Jugendzentrum in Palenberg genau richtig.

Während manche Autofahrer angesichts der toll gekleideten Menschen am Straßenrand dachten „Wer winkt denn da? Ist das Prinzessin Leia?“, oder sich an den gerade erst zurückliegenden Straßenkarneval erinnert fühlten, zeigten die Macher hinter den tollen Kostümen, wie viel Arbeit darin steckt.

„Es ist wirklich faszinierend, wie so eine Maske oder ein Anzug entstehen“, sagte Marion Dalmisch als Leiterin des Mehrgenerationenhauses anerkennend, unter dessen Dach sich das Jugendzentrum befindet.

Der Name „Cantina Bar“ ist übrigens vielen Science-Fiction-Fans ein Begriff. Schließlich treffen sich dort in den Star Wars-Filmen die merkwürdigsten Gestalten des Universums. Das war natürlich der perfekte Aufhänger für die Leute, die hinter den Masken stecken und sich selbst „Movie Star Troopers“ nennen.

Galaktische und angesichts der jungen Besucher selbstverständlich alkoholfreie Drinks und Fachsimpeleien unter Fans waren aber nicht das Einzige, mit dem sich die Trooper an diesem Nachmittag am Palenberger Bahnhof beschäftigten. Lichtschwert-Performances und die Suche nach Nachwuchs für die tolle Truppe, die ihr Schaffen nicht nur in den Dienst der Science Fiction, sondern auch des Ehrenamts gestellt hat, waren auch dabei.

Und wer weiß, vielleicht hat ja der ein oder andere Autofahrer spontan angehalten und sich neben einem Foto mit einer der bekannten Figuren auch die Kontaktdaten für ein zweites Treffen unter Fans gesichert.