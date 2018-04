Geilenkirchen - Für Groß und Klein: TC Rot-Weiß startet in Saison

Geilenkirchen.

Der Tennisclub Rot-Weiß Geilenkirchen startet am Sonntag, 22. April, in die Open-Air-Saison 2018. Der offizielle Start erfolgt um 10.45 Uhr, alle Tennisinteressierten erwartet am Tag der offenen Tür auf der Tennisanlage an der Martin-Heyden-Straße ein Tag voller Sport und Geselligkeit.