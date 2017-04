Für den SV Marienberg geht es langsam wieder aufwärts Letzte Aktualisierung: 20. April 2017, 13:44 Uhr

Übach-Palenberg. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Noch vor zwei Jahren steckte der SV Marienberg tief in den roten Zahlen. Heute ist der Verein nicht nur schuldenfrei, sondern kann auch auf ein sattes Plus in der Kasse verweisen. Kein Wunder, dass man beim Jahresbericht des Vorsitzenden Martin Joeris nur zufriedene Gesichter sah.