Geilenkirchen-Prummern.

In munterer Runde wurde jüngst der Führungswechsel bei der Löscheinheit Prummern vollzogen. Ein Zeichen der Zusammengehörigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr war sicherlich die große Beteiligung nicht nur aktiver Feuerwehrleute an diesem Ereignis. Der im vergangenen Jahr fertiggestellte Anbau des Feuerwehrgerätehauses an der Brüllschen Straße war fast schon wieder zu klein, um allen Platz zu bieten.