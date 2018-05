Gangelt-Stahe - Führungsduo setzt sich bei der Skatmeisterschaft vom Feld ab

Gangelt-Stahe. Mit einem Vorsprung von mehr als 400 Punkten gewinnt Johannes Gavriilidis aus Mönchengladbach den vierten Spieltag der Grenzland-Skatmeisterschaft in Stahe. Zweiter wurde Werner Hermanns aus Breberen. Helmut Capellmann und Heinz Randerath, beide vom veranstaltenden Skatclub Herz Dame, können sich mit einem Vorsprung von mehr als 1000 Punkten vom Feld absetzen.

Die Verfolger Franz-Josef Speuser und Peter Reuters haben ihrerseits auch fast 800 Punkte Vorsprung auf die weiteren Verfolger.

Ergebnisse des vierten Spieltags: 1. Johannes Gavriilidis, Mönchengladbach 3280 P.; 2. Werner Hermanns, Breberen 2834 P.; 3. Günter Eichler, Beggendorf 2712 P.; 4. Peter Reuters, Heinsberg 2474 P.;

5. Franz Lentzen, Kirchhoven 2462 P.; 6. Theo Mengeler, Kreuzrath 2450 P.; 7. Heinz Randerath, Wassenberg 2278 P.; 8. Helmut Capellmann, Niederbusch 2231 P.

Gesamtwertung: 1. Helmut Capellmann, Niederbusch 10091 P.; 2. Heinz Randerath, Wassenberg 10070 P.; 3. Franz-Josef Speuser, Gangelt 8976 P.; 4. Horst Göhring, Breberen 8976 P.; 5. Peter Reuters, Heinsberg 8973 P., 6. Werner Hermanns, Breberen 8182 P.; 7. Horst Göhring, Breberen 8148 P.; 8. Theo Mengeler, Kreuzrath 7860 P.; 9. Johannes Gavriilidis, Mönchengladbach 7483 P., 10. Peter Paulsen, Arsbeck 7188 P.

Der nächste Spieltag der Grenzland-Skatmeisterschaft findet am Freitag, 11. Mai, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Wolters, Bundesstraße 35 in Gangelt-Stahe statt.