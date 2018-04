Übach-Palenberg.

Vier Kubikmeter wilder Müll wurden bereits beim Kick-Off der Übach-Palenberger Aktionswoche „Frühjahrsputz in unserer Stadt“ gesammelt. Anders als in den vergangenen Jahren findet die Müllsammelaktion der Stadt Übach-Palenberger in diesem Jahr nicht an einem Tag statt, sondern über eine Woche hinweg haben die Bürger der Stadt die Möglichkeit, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen.