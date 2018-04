Übach-Palenberg - Frühjahrsputz auch in Übach-Palenberg durchgeführt

Übach-Palenberg. Es ist mittlerweile schon gute Tradition, dass auch die Stadt Übach-Palenberg einen „Frühjahrsputz“ durchführt.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass der „Frühjahrsputz in unserer Stadt“ den Auftakt zu einer Aktionswoche bildet und selbstverständlich nicht als Ersatz für ein alltägliches umweltbewusstes Verhalten zu sehen sei. Grundsätzlich sollten alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt bemüht sein, gemeinsam einer Umweltverschmutzung entgegenzuwirken.

In diesem Jahr gibt es eine Neuerung. Statt einer einmaligen Reinigungsaktion gibt es eine ganze Aktionswoche. Sie soll am Freitag, 13. April, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr mit dem „Frühjahrsputz in unserer Stadt“ beginnen. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, Vertreter von Schulen, von Vereinen und Organisationen sind recht herzlich zur Teilnahme eingeladen. Treffpunkt ist der Parkplatz am Technischen Betrieb, Daimlerstraße 22, in Übach-Palenberg.

Begleitet wird der Frühjahrsputz vom Technischen Betrieb der Stadt, der die Teilnehmer mit Handschuhen und Gerätschaften (zum Beispiel Müllpicker und -zangen) ausstatten wird.

Nach gutem altem Brauch wird nach getaner Arbeit eine kleine Stärkung in Form von Getränken und Erbsensuppe in den Räumlichkeiten des Technischen Betriebes gereicht.

Die Aktionswoche endet am Freitag, 20. April. Während der gesamten Woche können die Interessenten sich jeder Zeit dem Umweltbewusstsein verstärkt widmen und eine eigene Putzaktion starten.

Jetzt anmelden

Wer sich an der Aktionswoche beteiligen möchte, kann sich im Technischen Betrieb bei Helga Debois unter h.debois@uebach-palenberg.de oder Telefon 02451/9797012 melden. Durch die Aktionen soll neben der Reinigung von Wald und Flur, auch auf das Bewusstsein für umweltgerechte Müllentsorgung aufmerksam gemacht werden.